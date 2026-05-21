В Германии раскрыли, как повлияет вывод войск США из Европы на стратегию против России

Вывод американского контингента из европейских стран подорвет военную стратегию НАТО против России и Китая. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

«Если сокращение войск Соединенных Штатов продолжится, военная стратегия против России и Китая обречена на провал», — говорится в публикации.

До этого президент Финляндии Александр Стубб поделился мнением в интервью газете Corriere della Sera, что

США не выведут свои войска из Европы, поскольку им нужны на континенте базы ради распространения своего влияния в мире. Он предположил, что американский военный контингент находится в Европе не для защиты населения, а для того, чтобы США могли быть мировой державой.

9 мая президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не исключил возможность передислокации части американских войск из Германии в Польшу.

Позднее агентство Bloomberg писало, что в Европе ожидают, что американский лидер выведет еще больше войск из Европы после того, как объявил о выводе пяти тысяч военнослужащих из Германии.

Ранее сообщалось, что Мерц не испугался планов США вывести часть войск из Германии.