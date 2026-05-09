Трамп допустил переброску войск США из Германии в Польшу

Трамп допустил переброску войск США из ФРГ в Польшу на фоне разногласий с Мерцем

На фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем президент США Дональд Трамп не исключил возможность передислокации части американских войск из Германии в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я мог бы (перебросить. — «Газета.Ru»)», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами.

10 апреля издание Wirtualna Polska писало, что в Польше заговорили о вероятной переброске американских военных в республику из других стран — членов НАТО. Польский полковник Петр Левандовский отметил, что в стране эту новость могут воспринять оптимистично, но напомнил о нюансах передислокаций американских войск.

В марте издание Rzeczpospolita опубликовало информацию о том, что США требуют от Польши перебросить на Ближний Восток одну из двух своих батарей Patriot. Позднее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика отказала США в переброске системы противовоздушной обороны Patriot на Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что Штаты отремонтируют «под ключ» военные базы в Латвии, Эстонии и Польше.