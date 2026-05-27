Россия имела полное право на то, чтобы вернуть Крым в состав страны. Об этом в соцсетях написал британский политик, кандидат от правой партии Reform UK на довыборах в Палату общин Великобритании по избирательному округу Мейкерфилд Роберт Кеньон, сообщает Telegraph.

Издание отмечает, что на одном из онлайн-форумов Роберт Кеньон согласился с пользователем, который назвал возвращение Крыма в состав России «демократией в действии».

«Я полностью согласен, Россия имеет полное право поступать так, как она поступила, как и мы в случае с Фолклендскими островами. Однако не станет ли следующей Латвия?» — отметил Кеньон.

В мае Bloomberg писал, что российские власти по итогам украинского конфликта намерены добиться широкого соглашения о безопасности с Европой, которое будет подразумевать признание новых российских территорий.

В конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что для урегулирования украинского кризиса необходимо в том числе и признание российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии.

В феврале депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что официальное признание Крыма и Донбасса за Россией со стороны США и Европы случится после заключения соглашения об урегулировании конфликта.

При этом в феврале глава МИД Украины Андрей Сибига пообещал, что Киев никогда не признает суверенитет Москвы над Донбассом и Крымом.

Ранее на Украине рассказали, чего на переговорах требует Россия.