Захарова назвала условие для устойчивого урегулирования кризиса на Украине

Устойчиво урегулировать кризис на Украине можно лишь при устранении его первопричин. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost, которое опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Устойчивое урегулирование кризиса вокруг Украины возможно только на основе устранения его первопричин», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, республика должна вернуться к основам своей государственности – внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу.

Кроме того, урегулирование конфликта будет иметь перспективы только в том случае, если обеспечит устранение нарушений прав русского и русскоязычного населения, притеснений канонической православной церкви, отметила дипломат.

В интервью официальный представитель МИД РФ заявила о необходимости признания российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии, а также обеспечения учета законных озабоченностей Москвы, восстановления баланса в сфере безопасности в Европе и мире.

22 апреля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия завершит спецоперацию на Украине, когда президент посчитает, что для Москвы сложились выгодные условия. При этом парламентарий подчеркнул: в победе «нет сомнений».

Владимир Путин отмечал, что страна продолжит добиваться целей, обозначенных в начале операции, а Дмитрий Медведев указывал, что для этого переговоры не обязательны.

