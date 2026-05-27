Финляндия выступила с требованием по дронам к Украине

Финляндия потребовала от Украины не использовать ее территорию для ударов по РФ
Финляндия потребовала от Украины не использовать ее территорию для ударов по России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление российского посольства в Хельсинки.

«Исходим из того, что финские власти отдают себе отчет в том, что шаги такого рода будут иметь серьезные последствия. Отмечаем в этой связи заявления министра обороны Антти Хяккянена, по словам которого использование финского воздушного пространства для нанесения ударов по территории России «полностью запрещено», — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты уточнили, что финские власти доводили до своих «украинских друзей» соответствующие сигналы.

17 мая финский политический аналитик Сакари Линден заявил, что прибалтийским странам и Финляндии следует сбивать залетевшие на их территорию украинские дроны, если Киев продолжит их запускать.

В начале мая минобороны Финляндии обнаружило недалеко от границы с Россией неопознанные беспилотники, которые оказались российскими. Затем премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что нарушение воздушного пространства Финляндии недопустимо. Также украинские дроны залетали в Финляндию и в конце марта.

Ранее в Финляндии испугались российского ответа из-за пролета украинских дронов.

 
