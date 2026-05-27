Финляндия выступила с требованием по дронам к Украине

Финляндия потребовала от Украины не использовать ее территорию для ударов по России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление российского посольства в Хельсинки.
«Исходим из того, что финские власти отдают себе отчет в том, что шаги такого рода будут иметь серьезные последствия. Отмечаем в этой связи заявления министра обороны Антти Хяккянена, по словам которого использование финского воздушного пространства для нанесения ударов по территории России «полностью запрещено», — говорится в сообщении посольства.
Дипломаты уточнили, что финские власти доводили до своих «украинских друзей» соответствующие сигналы.
17 мая финский политический аналитик Сакари Линден заявил, что прибалтийским странам и Финляндии следует сбивать залетевшие на их территорию украинские дроны, если Киев продолжит их запускать.
В начале мая минобороны Финляндии обнаружило недалеко от границы с Россией неопознанные беспилотники, которые оказались российскими. Затем премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что нарушение воздушного пространства Финляндии недопустимо. Также украинские дроны залетали в Финляндию и в конце марта.
Ранее в Финляндии испугались российского ответа из-за пролета украинских дронов.