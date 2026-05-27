В Госдуме раскрыли, зачем Зеленскому прекращение «горячей» фазы конфликта

Прекращение конфликта на Украине возможно только при падении киевского режима, поэтому сегодня слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности остановить «горячую» фазу боев к ноябрю нацелены не на урегулирование кризиса, а на перегруппировку ВСУ и продолжение эскалации. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.



«Зеленский заявил не об окончании войны, а о том, чтобы прекратить ее горячую фазу. В его понимании, видимо, это означает, что мы должны прекратить наступление, а ВСУ перегруппируется и продолжит получение западного оружия. Скорее всего, удары беспилотниками по российской территории он вряд ли считает чем-то горячим, и заканчивать с этим не намерен. Он говорит о каких-то гарантиях безопасности, и никто не знает, что имеется в виду - может, Украина хочет получить ядерное оружие, что для нас, естественно, категорически неприемлемо. Никакой перспективы прекращения войны я тут не вижу. Разве что при окончательной ликвидации киевского режима. Все остальное - полумеры, которые приведут только к затягиванию конфликта», — подчеркнул парламентарий.



На встрече с депутатами партии «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «горячая фаза» конфликта с Россией может завершиться к ноябрю этого года. После этого украинские СМИ сообщили, что у американцев есть намерение разрешить кризис до осенних выборов в конгресс. Насколько подобным заявлениям можно верить и для чего на самом деле Зеленский говорит об окончании конфликта — в материале «Газеты.Ru».







