На Западе спрогнозировали российские удары по Украине из Белоруссии

Россия якобы может использовать территорию Белоруссии для ударов дронами по трассе Киев-Чоп и по стратегически важным линиям связи в тылу западной Украины. Об этом сказано в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Россия создает информационные условия для дальнейшего использования Беларуси в своих военных целях, в том числе для нанесения ударов по стратегически важным линиям связи в тылу западной Украины», — написали аналитики.

В отчете сказано, что Россия может использовать заявления Белоруссии о появлении украинских беспилотников в своем воздушном пространстве в качестве повода для использования белорусской территории для нанесения ответных ударов по Украине. В институте подчеркнули, что запуск дронов из Белоруссии позволит российским войскам повысить точность работы беспилотников и их способность поражать движущиеся цели.

«Белорусская территория позволит России наносить непрерывные удары беспилотниками по украинским наземным линиям связи (НЛС) на западе и северо-западе Украины, которые российские беспилотники в настоящее время не могут легко поражать с высокой точностью и большой полезной нагрузкой», — сказано в тексте.

Аналитики отмечают, что Россия с территории Белоруссии сможет атаковать беспилотниками типа «Шахед» и более дешевыми дронами типа «Молния» трассу М-06 Киев – Чоп, которая проходит через западные области Украины и затрагивает ключевые пути снабжения из Польши на Украину, а также железную дорогу, которая соединяет две страны.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы планирует атаковать страну НАТО с белорусской территории. 20 мая Владимир Зеленский сообщил о подготовке Украиной ответа на возможное наступление российский войск с белорусской территории.

Затем командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии на случай ее вступления в конфликт.

26 мая государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что за последнюю неделю украинские дроны 116 раз пытались пересечь границу Белоруссии.

Также 21 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что его страна не собирается участвовать в конфликте на Украине.

