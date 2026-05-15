Зеленский заявил, что Россия планирует атаковать страну НАТО

Yiannis Kourtoglou/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Россия планирует атаковать страну НАТО с территории Белоруссии.

По его словам, Киев продолжает фиксировать попытки Москвы больше втянуть Минск в украинский конфликт.

«Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и север от территории Белоруссии – либо против Черниговско-Киевского направления на Украине, либо против одной из стран НАТО», — написал Зеленский.

По словам президента, он поручил усилить соответствующее направление и представить план реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на ставке.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Владимир Зеленский в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване предупредил лидеров государств Европы о предстоящем наступлении ВС РФ.

Он также попросил западных партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны и зенитных ракет в связи с беспокойством о предстоящих новых массированных атаках России по территории республики, которые могут иметь критическое значение для Киева.

Ранее Лавров назвал Зеленского «новым фюрером Европы».

 
