Зеленский пригрозил ответить на возможное наступление из Белоруссии

Украина готовит ответ на возможное наступление российских войск с территории Белоруссии. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы. Наши силы на направлении будут увеличены», — написал он.

Зеленский также отдал поручение МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Республики Беларусь.

До этого президент Украины уже заявлял, что Россия якобы «еще раз будет пытаться» втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной. В мае Зеленский также сказал, что Россия якобы планирует атаковать страну НАТО с территории Белоруссии.

При этом спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подчеркнул, что украинские пограничники не зафиксировали перемещения техники или «подтягивания» российских войск к границе с Белоруссией.

Ранее Лавров заявил о наглости Зеленского.

 
