Политолог объяснил, почему Зеленский заявляет об угрозе со стороны Белоруссии

Политолог Станкевич: угрозой со стороны Минска Киев намекает на доппомощь
Украинский лидер Владимир Зеленский заявляет о военной угрозе со стороны Белоруссии в попытке обосновать дополнительные финансовые запросы к Европе. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, историк Сергей Станкевич.

Как считает эксперт, воевать не собираются ни украинская сторона, ни, тем более, белорусская.

»[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко ни раньше, ни теперь не собирается нападать, и в будущем не собирается, абсолютно. Принцип дружественного и союзного с Россией нейтралитета в конфликте остается. <..> И различные иные способы дружественной поддержки. А вот прямого вхождения в конфликт — нет, целеполаганий в Белоруссии нет», — уверен эксперт.

20 мая Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел «принять меры» в отношении Белоруссии, чтобы не допустить ее вступления в конфликт на Украине. По его словам, Киев готовится к «каждому возможному варианту» и готовит ответы на случай эскалации. Политик указал, что силы на черниговско-киевском направлении будут увеличены.

Ранее Тихановская прибыла в Киев вместо Лукашенко.

 
