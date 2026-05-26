На Украине пригрозили Белоруссии в случае нападения: «500 целей уже на карандаше»

Глава СБС ВСУ Бровди: у Украины на карандаше 500 целей в Белоруссии

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии на случай ее вступления в конфликт на стороне России. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине», — написал Бровди.

20 мая Владимир Зеленский рассказал, что его страна готовит ответ на возможное наступление Вооруженных сил России с территории Белоруссии. В частности, власти решили увеличить группировку войск на Черниговско-Киевском направлении. Кроме того, Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния на белорусское руководство.

За несколько дней до этого Зеленский заявил, что Россия якобы планирует атаковать страну – члена НАТО с территории Белоруссии. Также глава государства обвинил Москву в попытках втянуть Минск в конфликт.

Ранее Зеленский язвительно прокомментировал предложение Лукашенко о встрече.