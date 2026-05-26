Белоруссия заявила о попытках украинских БПЛА пересечь границу

За последнюю неделю украинские БПЛА пытались 116 раз пересечь границу Белоруссии. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в Москве на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает БелТА.

«Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на наши территории», — рассказал он.

Вольфович пояснил, что в некоторых случаях целью Вооруженных сил Украины становится приграничная инфраструктура.

До этого в Белоруссии уличили власти Литвы в содействии ударам Украины по регионам России. По словам госсекретарь Совбеза республики власти Литвы разрешили пролет украинских беспилотников, а теперь обвиняют РФ и Белоруссию в угрозах с их стороны.

Он подчеркнул, что дроны в Литву летят именно с украинской стороны. В то же время литовские власти пугают народ и прячутся в бомбоубежищах, указал Вольфович. По его мнению, руководство страны «пиарится на этой теме».

Ранее Украина начала создавать оборону у границы с Белоруссией.