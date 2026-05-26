Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Небензя заявил об отсутствии переговоров с Украиной

Небензя: переговоров с украинской стороной сейчас нет
Eduardo Munoz Alvarez/AP

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине с Киевом сейчас не ведутся. Об этом заявил журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Что касается переговоров с украинской стороной, то никаких переговоров нет», — сказал он.

По его словам, Россия выдвинула определенные условия, по которым должны проходить реальные переговоры. При этом в условиях не идет речь о заморозке по линии фронта, на которой так отчаянно настаивает Украина, добавил Небензя.

До этого постпред России при ООН заявил, что удар украинской армии по колледжу в Луганской народной республике в очередной раз продемонстрировал террористическую сущность и недоговороспособность Киева.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Небензя подчеркнул, что атака по спящим детям в Старобельске является очередным свидетельством «трусливой, террористической, античеловеческой сущности» властей, которые, терпя поражение на поле боя, наносят удары «по святому» при попустительстве и замалчивании Западом этих преступлений.

Ранее в Европе рассказали об отходе США от переговоров по Украине.

 
Теперь вы знаете
Арест имущества релокантов, отсрочка от армии для новой категории россиян и аномальное нашествие комаров. Главное за 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!