Небензя заявил об отсутствии переговоров с Украиной

Небензя: переговоров с украинской стороной сейчас нет

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине с Киевом сейчас не ведутся. Об этом заявил журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Что касается переговоров с украинской стороной, то никаких переговоров нет», — сказал он.

По его словам, Россия выдвинула определенные условия, по которым должны проходить реальные переговоры. При этом в условиях не идет речь о заморозке по линии фронта, на которой так отчаянно настаивает Украина, добавил Небензя.

До этого постпред России при ООН заявил, что удар украинской армии по колледжу в Луганской народной республике в очередной раз продемонстрировал террористическую сущность и недоговороспособность Киева.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Небензя подчеркнул, что атака по спящим детям в Старобельске является очередным свидетельством «трусливой, террористической, античеловеческой сущности» властей, которые, терпя поражение на поле боя, наносят удары «по святому» при попустительстве и замалчивании Западом этих преступлений.

Ранее в Европе рассказали об отходе США от переговоров по Украине.