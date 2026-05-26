Война США и Израиля против Ирана
В МИД России призвали США к осознанию ответственности за договоренности на Аляске

Москва призывает Вашингтон осознать свою меру ответственности за реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в 2025 году. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы призываем администрацию США осознать меру собственной ответственности. Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа», — подчеркнул дипломат.

25 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии активных или запланированных переговоров с Украиной.

9 мая президент России Владимир Путин сообщил, что украинский конфликт приближается к своему завершению.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на слова главы государства о том, что Москва открыта для контактов. По его словам, была проделана большая работа в формате РФ — США — Украина, и Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона.

Ранее в Госдуме указали на нежелание США завершать конфликт на Украине.

 
