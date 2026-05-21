Польский премьер заявил о риске войны на фоне инцидентов с дронами в Европе

Туск: рост инцидентов с БПЛА в странах Балтии усиливает риск войны в Европе
Рост инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, в том числе в Литве, делает угрозу войны в Европе реальной. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит телеканал Polsat News.

«Эта война порождает сотни различных интерпретаций, будь то украинский или российский беспилотник. Одно можно сказать наверняка: эта война делает угрозу за пределами границ по-настоящему реальной», — сказал он.

По словам премьера, его не удивляет, что уже около десяти дней «поступают сигналы, указывающие на то, что хаос может затронуть и наших соседей, особенно страны Балтии, не по их вине».

Туск подчеркнул, что Польша хотела бы избежать неприятных событий, «но я не из тех, кто закрывает глаза на реальность и делает вид, что ничего не происходит».

В настоящее время прямой угрозы стране нет, но угроза различных провокаций становится реальностью, добавил он.

20 мая жителям Литвы пришлось впервые спускаться в укрытия из-за воздушной угрозы, которая действовала около часа. В школах прервали занятия, общественный транспорт прекратил работу, а два самолета перенаправили в Ригу. В МИД Литвы обвинили Россию в попадании дронов ВСУ в воздушное пространство Прибалтики.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной дроны.

 
