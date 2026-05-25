Текущее положение дел в отношениях между Россией и ЕС напоминает «раннюю фазу кризиса», в которой Москва якобы «проверяет реакцию» западных государств, включая Польшу. Об этом польский генерал Михал Стшелецкий рассказал изданию Wiadomości.

«Операции в Балтийском море, разрушение подводной инфраструктуры, линий электропередач и события на суше, взрывы железнодорожных путей и вторжения беспилотников. У нас три зоны: морская, наземная и воздушная. Теоретически мы все еще находимся в мирной фазе, но нельзя отрицать, что это этап эскалации. Мы находимся на ранних стадиях кризиса», — заявил генерал.

По его словам, «многое» зависит от реакции европейского общества, а также от его «готовности сопротивляться» и реагировать на «подобные действия».

В начале мая издание Politico написало, что в ЕС опасаются нападения России в ближайшие два года. Также в апрельском интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО в ближайшие «месяцы». Также в мае Туск сказал, что рост инцидентов с беспилотниками в прибалтийских странах делает угрозу войны в Европе реальной.

24 апреля пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа называет Россию врагом, чтобы компенсировать «эрозию» в НАТО.

