В Британии обвинили Россию в «наглом поведении»

Директор британского агентства электронной разведки (GCHQ), Энн Кист-Батлер обвинила Россию в «наглом поведении». Об этом пишет газета New York Times (NYT).

По словам Кист-Батлер, сотрудники разведки в центрах по всей Великобритании собирают электронные перехваты и пытаются опередить противника, который якобы демонстрирует «все более наглое поведение».

«Россия наращивает ежедневную гибридную активность против Великобритании и Европы», — отметила она.

Директор добавила, что ее ведомство сосредоточено на противодействии якобы существующим «гибридным угрозам» со стороны России, которые Москва, с точки зрения британцев, «использует» для раскола НАТО и чтобы «посеять раздор» на Западе. СМИ пишет, что эти «гибридные угрозы» включают в себя кибератаки, саботаж, кампании по «дезинформации», направленные на «дестабилизацию экономики и институтов стран», и так далее.

Кроме того, Кист-Батлер сказала, что в условиях стремительного технологического прогресса Великобритания находится на переломном этапе из-за «новой эры радикальной неопределенности, противоречивой геополитики и быстро меняющихся технологий».

В мае Великобритания расширила список санкций против России на 18 позиций, а также запретила импорт урана из России. 20 мая премьер-министр страны Кир Стармер рассказал, что Лондон ввел запрет на услуги морских перевозок российского сжиженного природного газа (СПГ). Также сообщалось о том, что Британия готовит новые санкции против Москвы, которые будут направлены на финансовый сектор.

