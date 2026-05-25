Тихановская собралась открыть «миссию» белорусской оппозиции на Украине

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прибыла в Киев, чтобы обсудить открытие так называемой «миссии демократических сил» страны на Украине. Об этом пишет украинское издание Liga.net со ссылкой на документ офиса политика.

Тихановская приехала с официальным визитом в Киев 25 мая. Издание пишет, что оппозиционерка планирует обсудить перспективы сотрудничества между так называемыми «демократическими силами» Белоруссии и властями Украины, а также «ужесточение международной координации» против России и белорусских властей. Также речь будет идти об «институциональном присутствии» белорусской оппозиции на Украине.

«Среди тем – статус и перспективы белорусов на Украине (прежде всего белорусских добровольцев и членов их семей), открытие миссии демократических сил Беларуси в Киеве, развитие постоянного политического диалога и назначение специального представителя по отношениям с демократической Беларусью», – сказано в документе о целях визита Тихановской в Киев.

Также Тихановская отметила, что после прибытия в Киев она первым делом посетила могилу белорусской наемницы Марии Зайцевой, которая участвовала в боевых действиях на стороне ВСУ и не выжила в боях под Артемовском (Бахмутом).

21 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев ждет визит Тихановской, а не Лукашенко. 4 мая Сибига и Тихановская обсудили в Ереване ситуацию в Белоруссии.

В феврале сообщалось о том, что Зеленский во время встречи с Тихановской пообещал ей политическую поддержку и заявил о готовности помогать бежавшим из Белоруссии оппозиционерам.

В марте Тихановская назвала Белоруссию и Украину «естественными союзниками», а их общим противником – «идеологию русского мира».

Ранее Тихановская одобрила вступление белорусов в ВСУ.

 
