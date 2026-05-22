На Украине решили вместо Лукашенко позвать на разговор Тихановскую

Сибига: на Украине ждут с визитом Тихановскую, а не Лукашенко
Киев ждет с визитом белорусскую оппозиционерку, бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет «Страна.ua».

По словам дипломата, на Украине видели предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко приехать и поговорить с главой государства Владимиром Зеленским. Сибига назвал эту инициативу «странной».

«У украинской стороны есть, с кем встречаться, и в ближайшее время мы ждем визита Тихановской на Украину», — добавил министр.

21 мая Лукашенко сообщил о своей готовности встретиться с Зеленским, если он хочет поговорить или посоветоваться. Как сказал глава государства, встреча на высшем уровне может пройти в любой точке Белоруссии или Украины.

Позднее украинский лидер заявил о наличии у Киева возможности для «превентивной работы» в отношении Минска. Лукашенко отказался реагировать на «болтовню» Зеленского и выразил уверенность, что тот «находится под серьезным прессом» и не хочет анализировать обстановку.

Ранее Сибига пообещал Тихановской поддержку «демократических сил».

 
