Глава МИД Украины встретился с Тихановской

Глава МИД Украины Сибига пообещал Тихановской поддержку «демократических сил»
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Ереване встречу с оппозиционеркой и экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

По словам Сибиги, они обсудили ситуацию в Белоруссии и «растущие угрозы безопасности».

Министр также подчеркнул, что Киев продолжит взаимодействие с «демократическими белорусскими силами», «чтобы обеспечить региональную безопасность, стабильность и будущее» республики.

Тихановская приехала в Ереван, чтобы принять участие в VIII саммите Европейского политического сообщества. По ее заявлению, она участвует в международном мероприятии, чтобы «держать Белоруссию в центре внимания».

Саммит проходит под девизом: «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». В Ереван прибыли представители стран-членов ЕС. В частности, с государственным визитом а армянской столице находится президент Франции Эммануэль Макрон.

4 мая в Ереване также стартует первый в истории саммит Армения--Евросоюз.

Ранее стало известно, на каком языке в Ереване общались Зеленский и Пашинян.

 
