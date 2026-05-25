Тихановская прибыла в Киев вместо Лукашенко

В Киев с официальным визитом прибыла лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На снимке, опубликованном в сети, видно, что Тихановская прибыла в столицу Украины на поезде.

До этого визит белорусской оппозиционерки Тихановской в Киев анонсировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским хотел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сибига назвал желание Лукашенко «странным». Он отметил, что до этого у Украины не было никаких дипломатических контактов с белорусской стороной. Глава МИД заявил, что вместо Лукашенко Киев пригласил для разговора Тихановскую.

В августе 2020 года Светлана Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Она заявила, что осталась «слабой женщиной», и подчеркнула, что самостоятельно сделала этот выбор. Однако, по другой версии, ее отъезд из страны стал якобы инициативой белорусских властей. Сообщается, что перед отъездом Тихановскую в течение семи часов удерживали на родине. В штабе политика назвали ее решение вынужденным.

Ранее Сибига пообещал Тихановской поддержку «демократических сил».