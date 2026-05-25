Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Тихановская прибыла в Киев вместо Лукашенко

В Киев прибыла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская
X

В Киев с официальным визитом прибыла лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На снимке, опубликованном в сети, видно, что Тихановская прибыла в столицу Украины на поезде.

До этого визит белорусской оппозиционерки Тихановской в Киев анонсировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским хотел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сибига назвал желание Лукашенко «странным». Он отметил, что до этого у Украины не было никаких дипломатических контактов с белорусской стороной. Глава МИД заявил, что вместо Лукашенко Киев пригласил для разговора Тихановскую.

В августе 2020 года Светлана Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Она заявила, что осталась «слабой женщиной», и подчеркнула, что самостоятельно сделала этот выбор. Однако, по другой версии, ее отъезд из страны стал якобы инициативой белорусских властей. Сообщается, что перед отъездом Тихановскую в течение семи часов удерживали на родине. В штабе политика назвали ее решение вынужденным.

Ранее Сибига пообещал Тихановской поддержку «демократических сил».

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!