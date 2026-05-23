Оппозиционерка Тихановская одобрила вступление белорусов в ВСУ

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что «больше добровольцев» из ее страны могли бы присоединиться к ВСУ. Об этом она сказала в интервью «Укринформ».

По ее словам, что у белорусов и украинцев якобы «один враг» и им «нужно сражаться вместе».

«Я уверена, что ещё больше белорусских добровольцев смогли бы присоединиться к украинской армии, а также к тем, кто хочет приехать на Украину, чтобы восстанавливать страну, помогать как волонтеры, если бы некоторые юридические вопросы были решены. Конечно, политически это очень важные шаги», — заявила она.

Также Тихановская отметила, что необходимо понять, чем уехавшая белорусская оппозиция может «помочь Украине».

В марте Тихановская заявила, что Белоруссия с Украиной «естественные союзники», а их общим противником является «идеология русского мира». В феврале Тихановская выразила надежду на «отвоевание» Белоруссии.

21 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о своей готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Затем глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев ждет с визитом Тихановскую, а не Лукашенко. Также 4 мая Сибига встретился с Тихановской в Ереване, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.

Ранее Тихановская призвала включить Белоруссию в «большую сделку» по Украине.

 
