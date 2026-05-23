В Европе захотели вернуться к вопросу кражи российских активов

Глава МИД Литвы Будрис призвал Европу поднять вопрос о российских активах
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Европа должна вновь поднять вопрос об использовании замороженных российских активах для Украины. Об этом пишет Politico.

По его словам, соглашение о выдаче Украине кредита на €90 млрд было полезным, но не окончательным шагом в деле удовлетворения долгосрочных потребностей Киева.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что замороженные российские активы остаются «реальным ресурсом поддержки Украины» и «реальным рычагом давления, позволяющим заставить Россию вести переговоры».

«Это еще не конец. <…> Я с нетерпением жду возможности обсудить это. Вопрос не закрыт. <…> Кто поверит, что после этих двух лет в ближайшие годы не будет необходимости в деньгах?», — сказал Будрис.

Он также добавил, что кредит на €90 млрд отложил вопрос о использовании активов, однако теперь эта тема должна вернуться в политическую повестку дня. Будрис подчеркнул, что он снова бы этого хотел.

В феврале глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что ЕС нужно вернуться к дискуссии об экспроприации замороженных активов России

22 апреля Евросоюз одобрил для Украины кредит на €90 млрд, обеспеченный средствами ЕС, а не замороженными российскими активами. Согласно плану, €60 млрд пойдут на вооружение для Киева, а €30 млрд — в бюджет Украины, и эти средства должны покрыть две трети потребностей страны на 2026 и 2027 годы. При этом СМИ писали, что денег кредита Украине может не хватить.

В мае генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять 0,25% ВВП на помощь Украине, что обеспечило бы Киев суммой в $143 млрд в год. Однако у Франции, Великобритании и других союзников это предложение вызвало скептицизм. Затем Рютте признал, что его идея не будет поддержана.

Ранее экс-глава МИД Украины рассказал, сколько лет нужно стране на восстановление.

 
