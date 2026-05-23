В Европе захотели вернуться к вопросу кражи российских активов

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Европа должна вновь поднять вопрос об использовании замороженных российских активах для Украины. Об этом пишет Politico.

По его словам, соглашение о выдаче Украине кредита на €90 млрд было полезным, но не окончательным шагом в деле удовлетворения долгосрочных потребностей Киева.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что замороженные российские активы остаются «реальным ресурсом поддержки Украины» и «реальным рычагом давления, позволяющим заставить Россию вести переговоры».

«Это еще не конец. <…> Я с нетерпением жду возможности обсудить это. Вопрос не закрыт. <…> Кто поверит, что после этих двух лет в ближайшие годы не будет необходимости в деньгах?», — сказал Будрис.

Он также добавил, что кредит на €90 млрд отложил вопрос о использовании активов, однако теперь эта тема должна вернуться в политическую повестку дня. Будрис подчеркнул, что он снова бы этого хотел.

В феврале глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что ЕС нужно вернуться к дискуссии об экспроприации замороженных активов России

22 апреля Евросоюз одобрил для Украины кредит на €90 млрд, обеспеченный средствами ЕС, а не замороженными российскими активами. Согласно плану, €60 млрд пойдут на вооружение для Киева, а €30 млрд — в бюджет Украины, и эти средства должны покрыть две трети потребностей страны на 2026 и 2027 годы. При этом СМИ писали, что денег кредита Украине может не хватить.

В мае генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять 0,25% ВВП на помощь Украине, что обеспечило бы Киев суммой в $143 млрд в год. Однако у Франции, Великобритании и других союзников это предложение вызвало скептицизм. Затем Рютте признал, что его идея не будет поддержана.

