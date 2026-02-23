Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Каллас предложила вернуться к вопросу изъятия активов России

Каллас: ЕС следует вновь начать дискуссию об экспроприации активов России
Johanna Geron/Reuters

Европейскому союзу (ЕС) следует вернуться к дискуссии об экспроприации замороженных активов России. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-членов объединения, передает ТАСС.

По ее словам, главы внешнеполитических ведомств не смогли найти компромисса касательно выделения Украине €90 млрд. Отвечая на вопрос, есть у ЕС план «Б» на подобную ситуацию, Каллас отметила, что можно использовать российские активы.

«У Еврокомиссии был план «А» — использовать российские активы, возможно он теперь должен стать планом «Б», — сказала глава дипслужбы.

9 февраля один из авторов идеи «репарационного кредита» для Украины Хьюго Диксон заявил, что ЕС может забрать у Бельгии замороженные российские активы и передать их другому депозитарию. Объединение не могло использовать эти средства для помощи Украине из-за опасений Брюсселя перед возможными исками и давлением со стороны Москвы.

Ранее в Евросоюзе предложили вернуть России замороженные активы.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!