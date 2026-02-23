Каллас предложила вернуться к вопросу изъятия активов России

Европейскому союзу (ЕС) следует вернуться к дискуссии об экспроприации замороженных активов России. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-членов объединения, передает ТАСС.

По ее словам, главы внешнеполитических ведомств не смогли найти компромисса касательно выделения Украине €90 млрд. Отвечая на вопрос, есть у ЕС план «Б» на подобную ситуацию, Каллас отметила, что можно использовать российские активы.

«У Еврокомиссии был план «А» — использовать российские активы, возможно он теперь должен стать планом «Б», — сказала глава дипслужбы.

9 февраля один из авторов идеи «репарационного кредита» для Украины Хьюго Диксон заявил, что ЕС может забрать у Бельгии замороженные российские активы и передать их другому депозитарию. Объединение не могло использовать эти средства для помощи Украине из-за опасений Брюсселя перед возможными исками и давлением со стороны Москвы.

Ранее в Евросоюзе предложили вернуть России замороженные активы.