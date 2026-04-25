Евросоюз предупредили, что Украине может не хватить кредита в €90 млрд

Европейский союз (ЕС), вероятно, уже в следующем году будет вынужден взять новый многомиллиардный кредит для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), сославшись на неназванных дипломатов.

По информации издания, Киеву может не хватить кредита в €90 млрд, который на этой неделе одобрили в Брюсселе.

«Уже есть опасения, что блоку придется вернуться к финансированию Украины в следующем году, а не в 2028 году, как предполагалось. <...> Лидерам ЕС, возможно, придется вновь обратиться за новым кредитом в десятки миллиардов евро», — говорится в материале.

Как выяснили журналисты, одобренный Евросоюзом кредит для Украины должен был покрыть две трети основных оборонных и бюджетных потребностей страны на текущий и 2027 годы. Но источники рассказали, что дефицит финансирования Киева на следующий год увеличился. В связи с этим государству «необходимы дополнительные €19 млрд», чтобы покрыть бюджетные потребности в 2027 году.

В публикации утверждается, что Япония и ряд западных держав ведут переговоры о предоставлении украинской стороне €45 млрд до конца следующего года. Но пока никаких решений о выделении средств не принималось, подчеркнули авторы статьи.

Ранее в Польше назвали себя «лохами» из-за кредита Украине.

 
