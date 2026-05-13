Рютте призвал союзников выделять миллиарды долларов Украине

Politico: Рютте просит союзников по НАТО выделять 0,25% ВВП на помощь Украине
Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять 0,25% ВВП на помощь Украине, однако это предложение встретило сопротивление со стороны некоторых крупных членов альянса. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Два дипломата альянса и источник рассказали, что генсек НАТО поднял этот вопрос в конце апреля.

«Рютте и многие из нас хотят убедиться, что поддержка Украины будет последовательной и предсказуемой», — сказал один из дипломатов НАТО.

Издание пишет, что если союзники одобрят инициативу, то ежегодно Украина будет получать $143 млрд. Для сравнения в 2025 году Киев получил от союзников $45 млрд в виде помощи в сфере безопасности, которая «включала все» — от закупок оружия для армии до инвестиций в украинские оборонные компании.

Газета отмечает, что Рютте хочет «минимизировать разногласия внутри альянса» и уровнять их вклад в спонсирование Киева. Однако дипломаты отметили, что предложение Рютте вызвало скептицизм у некоторых союзников, включая Францию и Великобританию, и поэтому оно «вряд ли будет реализовано» в нынешнем виде. При этом отмечается, что обсудить идею могут на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.

В конце апреля стало известно, что Германия окажет финансовую помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год.

22 апреля Евросоюз одобрил кредит в размере €90 млрд для Украины. Планируется, что €60 млрд потратят на вооружение для Киева, а €30 млрд — на бюджетные нужды Украины. В мае представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари рассказал, что €6 млрд из €9 млрд первого транша кредита пойдут на военные потребности ВСУ.

13 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также сообщил, что один день военных действий обходится Киеву примерно в $450 млн.

Ранее Рютте призвал страны НАТО «не терять бдительность» по отношению к России.

 
