Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Рютте признал, что страны-члены НАТО едва ли выделят Украине по 0,25% ВВП

Рютте: идея выделять Украине 0,25% ВВП стран НАТО «не будет поддержана»
Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что его идея выделять Украине 0,25% ВВП стран-членов альянса «не будет поддержана». Об этом сообщает ТАСС.

«Это моя роль озвучивать смелые предложения, но иногда их могут не поддержать. Я думаю, что это мое предложение о фиксированной военной помощи Украине в 0,25% ВВП поддержано не будет», — поделился Рютте в рамках пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД НАТО в Швеции 21–22 мая.

Он уточнил, что большую часть поставок американского оружия Киеву оплачивают северные страны Европы, траты на него распределены по Европе неравномерно.

13 мая Рютте призвал союзников выделять 0,25% ВВП на помощь Украине, однако это предложение встретило сопротивление со стороны некоторых крупных членов альянса.

Если союзники одобрят инициативу, то ежегодно Украина будет получать $143 млрд. Для сравнения в 2025 году Киев получил от союзников $45 млрд в виде помощи в сфере безопасности, которая «включала все» — от закупок оружия для армии до инвестиций в украинские оборонные компании.

Ранее Рютте призвал страны НАТО «не терять бдительность» по отношению к России.

 
Теперь вы знаете
Аллея из китовых скелетов, «гора мертвецов» и ловушки для душ: 7 загадочных мест России, о которых мало кто знает
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!