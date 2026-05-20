Рютте признал, что страны-члены НАТО едва ли выделят Украине по 0,25% ВВП

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что его идея выделять Украине 0,25% ВВП стран-членов альянса «не будет поддержана». Об этом сообщает ТАСС.

«Это моя роль озвучивать смелые предложения, но иногда их могут не поддержать. Я думаю, что это мое предложение о фиксированной военной помощи Украине в 0,25% ВВП поддержано не будет», — поделился Рютте в рамках пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД НАТО в Швеции 21–22 мая.

Он уточнил, что большую часть поставок американского оружия Киеву оплачивают северные страны Европы, траты на него распределены по Европе неравномерно.

13 мая Рютте призвал союзников выделять 0,25% ВВП на помощь Украине, однако это предложение встретило сопротивление со стороны некоторых крупных членов альянса.

Если союзники одобрят инициативу, то ежегодно Украина будет получать $143 млрд. Для сравнения в 2025 году Киев получил от союзников $45 млрд в виде помощи в сфере безопасности, которая «включала все» — от закупок оружия для армии до инвестиций в украинские оборонные компании.

Ранее Рютте призвал страны НАТО «не терять бдительность» по отношению к России.