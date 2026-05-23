Украина предложила США взаимные гарантии безопасности

Посол Украины Стефанишина: Киев предложил США взаимные гарантии безопасности
Украина предложила США «взаимные» гарантии безопасности, которые предполагают готовность Киева «поддерживать» национальную безопасность Штатов. Об этом в интервью Politico заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

«Мы предложили, чтобы гарантии безопасности были подобны двусторонним гарантиям между Украиной и Соединенными Штатами и предполагали взаимные обязательства. То есть не только гарантии со стороны США Украине, но и готовность Украины заявить о своем намерении оказывать поддержку национальной безопасности Соединенных Штатов», — отметила она.

По словам посла, у Украины и США уже есть соглашение по полезным ископаемым и сейчас страны работают над сделкой по беспилотникам. Также Стефанишина подчеркнула, что Киев также «внес вклад в оборонный потенциал» стран Персидского залива и США.

Стефанишина подчеркнула, что США из-за войны в Иране обращались к Украине за «экспертной помощью» по беспилотникам. И сейчас Украине важно получить «политическое признание того вклада», который Киев якобы вносит «в обеспечение безопасности США», отметила она.

В марте президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что США предлагают дать Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с занимаемой части Донбасса. Однако это опроверг госсекретарь США Марко Рубио.

27 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что главным ключом к урегулированию конфликта на Украине является предоставление гарантий безопасности России.

В майском докладе генерального инспектора Пентагона конгрессу США также сообщалось, что переговоры по Украине зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности.

Ранее Стефанишина заявила о «новой энергии» для переговоров по Украине.

 
