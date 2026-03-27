Рубио: гарантии безопасности для Украины не зависят от вывода ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, утверждая, что гарантии безопасности для республики со стороны США зависят от вывода ВСУ из Донбасса. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Это ложь... Очень жаль, что он так сказал», — ответил Рубио на соответствующий вопрос журналистов.

Дипломат добавил, что США объяснили Украине позицию России по Донбассу, теперь выбор за Киевом. По его словам, американские власти предпримут усилия для того, чтобы «содействовать достижению возможного».

Рубио также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский уведомлен о том, что его страна получит от западных союзников гарантии безопасности лишь после того, как вооруженный конфликт будет завершен.

Украинский лидер по итогам своей встречи с Рубио в феврале заявлял, что рассчитывает на прекращение боевых действий с Россией до конца 2026 года. При этом он уточнял, что США предложили Киеву 15-летние гарантии безопасности, тогда как украинская сторона хотела бы получить их на вдвое больший срок.

Ранее Рубио призвал Украину уступить.