Договоренность по урегулированию конфликта на Украине еще не достигнута из-за непримиримой позиции украинского президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона конгрессу США.

В документе подчеркивается, что Зеленский не желает идти навстречу в территориальном вопросе, постоянно заявляя, что Украина не отдаст России никаких территорий.

Поэтому контакты на высоком уровне не привели к заключению мирного соглашения. Переговоры о мире в итоге зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности.

18 мая заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не получала от Украины никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта.

По словам дипломата, в вопросе создания условий для результативных переговоров Зеленскому необходимо отдать войскам приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса и других регионов, которые вошли в состав России. Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров по-настоящему всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Ранее Кремль заявил, что Киев должен вывести войска с территорий российских регионов для прекращения огня.