В МИД России назвали главный ключ к миру на Украине

Грушко: гарантии безопасности для России являются ключом к миру на Украине
Григорий Сысоев/РИА Новости

Главным ключом для урегулирования конфликта на Украине является предоставление гарантий безопасности России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью информационной службе «Вести».

«Собственно, главный элемент вообще для того, чтобы конфликт был преодолен и воцарился мир — это гарантии безопасности России», — сказал Грушко.

Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что Евросоюз, который продолжает снабжать Киев оружием этот момент не учитывает.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине мог бы наступить «уже сегодня», если украинский лидер Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение. Представитель Кремля в очередной раз подчеркнул, что России нужен прочный и устойчивый мир, а не временное перемирие.

В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса открыл бы перспективы для урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что уход из Донбасса будет предательством по отношению к будущим поколениям.

 
