Володин назвал украинцев «выродками» после удара по колледжу в ЛНР

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал украинцев «выродками» после атаки на педагогический колледж в городе Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом он написал на своем канале в мессенджере Max.

По словам Володина, «террористический неонацистский режим Украины» наносит удары по гражданским объектам в России, заведомо полагая, что там находятся больницы, образовательные учреждения и жилые дома.

Володин напомнил, что 22 мая киевский режим атаковал педагогический колледж, в котором находились дети. И «буквально в это время» в Киеве «со всеми воинскими почестями» происходило перезахоронение останков лидеров движения украинских националистов, которые присягали на верность нацистам, написал председатель Госдумы. Володин подчеркнул, что «все это не может иметь никакого оправдания», а тем более «никакой поддержки».

«Европейские государства используют террористический киевский режим, как и прежде в годы Второй мировой войны, чтобы остановить развитие России и уничтожить её. Именно поэтому все эти мерцы, макроны, стармеры, поддерживая действия выродков, признавших нацистских преступников своими наставниками, молчаливо поощряют нанесение ударов по гражданским объектам нашей страны», — отметил Володин.

Он добавил, что Украина терпит поражение на поле боя, а украинские власти «любыми способами» пытаются сохранить свои посты, «даже совершая чудовищные преступления». Володин подчеркнул, что «Зеленского и его покровителей в Европе» ожидает «та же участь», что и «нацистских преступников», которым Нюрнбергский трибунал вынес приговоры.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что шесть человек спасти не удалось, еще 39 гражданских получили травмы различной степени тяжести, а 15 человек числятся пропавшими без вести. Также президент России поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на удар украинских войск. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация осуждает любые нападения на гражданское население. Генштаб ВСУ в свою очередь отрицает нанесение удара.

