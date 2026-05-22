В ООН отреагировали на удар ВСУ по ЛНР

ООН решительно осуждает любые нападения на гражданское население. Об этом сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик в свете атаки ВСУ на общежитие в ЛНР, передает РИА Новости.

«Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Как неоднократно подчеркивал генеральный секретарь, подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны немедленно прекратиться», — подчеркнул Дюжаррик.

Он отметил, что ООН призывает все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации и без того опасной ситуации.

В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что шесть человек не выжили в результате атаки, еще 39 получили травмы различной степени тяжести. Пропавшими без вести считаются 15 человек.

