В генштабе ВСУ сделали заявление по поводу удара по Старобельску

Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные ударили по общежитию в ЛНР

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрицает, что украинские военные нанесли удар по общежитию в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР).

В опубликованном заявлении пресс-служба подтвердила удар по району Старобельска, однако целью был назван один из штабов российского подразделения «Рубикон».

В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что шесть человек не выжили в результате атаки, еще 39 получили травмы различной степени тяжести. Пропавшими без вести считаются 15 человек.

Глава государства поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на удар украинских войск.

Ранее в МИД России сделали заявление в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.