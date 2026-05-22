Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтверждает недоговороспособность Украины

Удар украинской армии по колледжу в Луганской народной республике вновь продемонстрировал террористическую сущность и недоговороспособность Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Небензя подчеркнул, что атака по спящим детям в Старобельске является очередным свидетельством «трусливой, террористической, античеловеческой сущности» властей, которые, терпя поражение на поле боя, наносят удары «по святому» при попустительстве и замалчивании Западом этих преступлений.

По словам дипломата, происшедшее наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева.

Вечером 22 мая министерство образования и науки ЛНР сообщило, что ситуация на месте удара украинских войск по колледжу в Старобельске остается тяжелой, без изменений.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что в результате случившегося шесть человек получили несовместимые с жизнью ранения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку чудовищной. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением. После происшедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл заявил, что удар ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оправданий.