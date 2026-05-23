Германскому правительству нужно «срочно возобновить диалог» с Россией, иначе Берлин окажется в состоянии войны с Москвой. Об этом в эфире ZDF заявил бригадный генерал бундесвера в отставке и бывший главный военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад.

По его словам, германское правительство «гордится» тем, что «не разговаривает с русскими», и такое поведение Берлина ведет к эскалации ситуации.

«Настанет день, когда русские нанесут ответные удары по Европе и по Германии. Сначала обычные удары, а если потребуется, и более серьезные. <…> Как военный эксперт я обеспокоен этим: если мы будем продолжать в том же духе, то в итоге окажемся в состоянии войны с Россией», — сказал он.

Также Вад подчеркнул, что членство Украины в ЕС было бы «чрезвычайно опасно», потому что таким образом европейцы бы «перенесли конфликт с Россией в Европу». Генерал подчеркнул, что если в Европе случится война, то она будет вестись и на территории Германии, а на страну «обрушатся российские ракетные удары».

22 мая член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц все глубже втягивает Германию в прямой конфликт с Россией и ставит интересы Украины выше интересов ФРГ. Также 17 мая она отметила, нанесение ВСУ ударов по территории России угрожает как Германии, так и России.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы видеть в роли переговорщика от России со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Европа сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах.

Ранее в Германии захотели создать мирное к России правительство.