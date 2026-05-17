Нанесение ВСУ ударов по территории России представляет угрозу для Германии, как и другие действия Украины в конфликте. Об этом заявила член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, сообщает Clash Report.

«Лично считаю, что действия Украины в ходе войны представляют собой серьезную угрозу безопасности для Германии. Нельзя постоянно тыкать в глаза большому медведю раскаленным железом — например, наносить удары беспилотниками вглубь территории России — и ожидать, что ничего не произойдет. Медведь рано или поздно нападет, а политика в отношении Украины подвергает нас повышенному риску для безопасности», — отметила она.

Вайдель также добавила, что когда АдГ «окажется у руля» в стране, то будет проводить «политику баланса» и разумно подходить к вопросам безопасности ФРГ.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные союзники Киева попросили его не атаковать российские объекты энергетики на фоне кризиса на Ближнем Востоке, однако украинские власти от этого отказались.

15 мая Минобороны России сообщило о том, что российские вооруженные силы с 12 по 15 мая нанесли один массированный и два групповых удара по целям на Украине, которые стали ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам в России.

16 мая Минобороны России рассказало о том, что ВС РФ ударили по объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, которые использовались украинской армией.

Ранее Вайдель призвала власти Германии поддержать переговоры с Россией.