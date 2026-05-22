В правительстве России объяснили смысл отказа Пашиняна от поездки на саммит ЕАЭС

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астану является сигналом о том, как он расставляет свои приоритеты. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Отвечая на вопрос о том, как отсутствие армянского премьера может повлиять на предстоящий форум, Оверчук заявил, что сам по себе отказ Пашиняна от личного присутствия на этом мероприятии уже о многом говорит.

При этом зампред российского правительства не исключил возможности подключения Пашиняна к заседаниям саммита ЕАЭС по видеосвязи, назвав такой формат более предпочтительным, чем полное его отсутствие.

В любом случае, по словам Оверчука, Армении придется выбирать между членством в ЕАЭС и евроинтеграцией, на которую взял политический курс действующий премьер республики.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил Пашиняна, что Армения рискует лишиться всех привилегий, предоставляемых ей в рамках членства в ЕАЭС.

Пашинян объяснил свое решение не ехать в Казахстан, где 28-29 мая состоится саммит ЕАЭС, внутриполитическими причинами — предвыборной кампанией в республике. Вместо него страну на мероприятии будет представлять заместитель главы кабмина Армении Мгер Григорян.

Ранее в Госдуме обвинили Пашиняна в проведении недружественной политики в адрес РФ.

 
