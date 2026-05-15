Армению предупредили о риске утратить все привилегии в рамках ЕАЭС

Армения рискует лишиться всех привилегий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Москву и Ереван связывают близкие и союзнические отношения. В то же время их можно назвать непростыми, так как коллективный Запад пытается «подмять под себя» Армению и разорвать ее взаимовыгодные экономические и торговые связи с другими странами — членами Содружества Независимых Государств (СНГ) и ЕАЭС.

По словам Лаврова, текущие отношения между Арменией и РФ будут обсуждаться на предстоящем саммите ЕАЭС, который состоится в конце мая в Казахстане. Однако премьер-министр республики Никол Пашинян не сможет посетить мероприятие из-за предвыборной кампании.

«Это было бы, конечно, печально, потому что это хорошая возможность обсудить те вещи, которые витают в воздухе», — сказал российский министр.

В феврале прошлого года армянский парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз (ЕС). 28 августа того же года Пашинян заявил, что в Ереване понимают, что не смогут одновременно быть членом ЕС и ЕАЭС, и готовы сделать выбор в подходящее время.

Ранее Пашинян уклонился от ответа на вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС.

 
