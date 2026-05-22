В Госдуме обвинили Пашиняна в проведении недружественной политики в адрес РФ

Премьер-министр Армении Пашинян ведет недружественную политику в отношении Российской Федерации. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Парламентарий отметил, что Россия не может и дальше замалчивать процессы, которые происходят в Армении, в частности решение Еревана о вступлении в Европейский союз. Также республика признала юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), став его полноправным членом. Все это, по словам Володина, позволяет сделать вывод: оставив Армению в ЕАЭС, Пашинян пытается продолжать использовать евразийское пространство в финансовых целях, что уже дало его стране увеличение ВВП в 2,5 раза.

Спикер Госдумы добавил, что Россия продолжает поддерживать Армению, а в ответ получает «подлость и непорядочность» Пашиняна.

При этом сам Пашинян заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией.

Ранее Пашинян заявлял о дружеских отношениях с Путиным и отсутствии планов на резкие шаги в отношениях с Россией.

 
