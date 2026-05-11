Пашинян заявил, что Армения продолжает оставаться членом ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что необходимости в проведении референдума по вопросу об отношениях страны с Евросоюзом (ЕС) и Россией нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам политика, Армения продолжает оставаться членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Пашинян также сообщил, что не сможет участвовать в саммите ЕАЭС в Астане, о чем он предупредил президента России Владимира Путина в ходе визита в Россию в апреле. По его словам, вместо него Армению представит вице-премьер Мгер Григорян.

5 мая Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из Евразийского экономического союза для вступления в ЕС в случае его переизбрания на парламентских выборах 7 июня. В ходе брифинга в Ереване с участием главы Евросовета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Пашинян сказал, что в контексте отношений Армении с ЕС есть огромный потенциал, который находится в стадии реализации, и выразил уверенность, что они осуществят очень серьезные стратегические проекты.

Ранее Пашинян признал несовместимость одновременного членства Армении в ЕАЭС и ЕС.