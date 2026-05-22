ЕС может не определиться с переговорщиком для встречи с Россией

NYT: ЕС может не выбрать переговорщика с Россией на встрече глав МИД на Кипре

Евросоюз, вероятнее всего, не сможет выбрать одного переговорщика для диалога с Россией на встрече министров иностранных дел на Кипре 27-28 мая. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на дипломатов и чиновников ЕС.

«На этой встрече вряд ли будет окончательно определен официальный посланник», — говорится в публикации издания.

В то же время там отмечается, что для переговоров с Москвой могут назначить небольшую группу. В любом случае все обсуждения этого вопроса находятся на начальной стадии, а звучащие имена переговорщиков носят скорее спекулятивный характер, говорят источники газеты.

9 мая Путин заявил, что предпочитает видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру, отметив, что он якобы являлся «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний», а нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц и вовсе заявил, что Европа сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах с Россией.

Ранее Ле Пен призвала к диалогу с Россией и Китаем.