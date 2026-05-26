Шквалистый ветер и ливень: как вести себя во время летней непогоды

Управляющий директор по страхованию СберСтрахования жизни Наталья Тарасова о том, как спастись от грозы

Летом погода может меняться резко: утром жара, а к вечеру — гроза, ливень, град или шквалистый ветер. Опасность таких ситуаций часто недооценивают. Кажется, что можно переждать дождь под деревом, быстро добежать до машины или проехать подтопленный участок дороги. Но именно такие решения нередко приводят к травмам и авариям.

Во время сильной непогоды важно действовать не на скорость, а на безопасность.

Первый совет — проверяйте прогноз заранее. Перед поездкой за город, прогулкой в лесу, отдыхом у воды или тренировкой на открытом воздухе стоит посмотреть прогноз. Если передают грозу, ливень, град или сильный ветер, лучше перенести планы или заранее продумать, где можно укрыться. В городе это может быть капитальное здание, торговый центр, кафе или подъезд. На природе безопасное место может оказаться далеко.

Второе — не прячьтесь под деревьями. Если гроза застала на улице, не ищите укрытие под деревьями. В лесу безопаснее держаться участков с низкими деревьями и кустарником, а на открытой местности — уйти с возвышенности и найти низкое место: ложбину, овраг или другое естественное углубление. Ложиться на землю во весь рост не стоит — лучше присесть, чтобы уменьшить контакт с поверхностью.

Третья рекомендация — не купайтесь во время грозы. Нельзя также стоять у воды, находиться в лодке или прятаться в прибрежных кустах. Вода хорошо проводит электрический разряд, поэтому при первых признаках грозы нужно сразу выйти на берег и отойти от водоема.

Еще при сильном ветре держитесь подальше от шатких конструкций. Шквалистый ветер опасен не только сам по себе. Он может сорвать ветки, элементы кровли, рекламные щиты, временные ограждения, вывески и другие предметы.

На улице лучше не идти вдоль старых деревьев, строек, остановок с легкими навесами, линий электропередачи и рекламных конструкций. Машину не стоит оставлять под деревьями и рядом с плохо закрепленными объектами. Дома перед непогодой желательно убрать с балкона все, что может упасть или улететь.

Кроме того, при ливне не спускайтесь в подвалы и подземные переходы.

Сильный дождь может быстро привести к подтоплению. В такой ситуации особенно опасны подвалы, подземные переходы, тоннели, паркинги и участки дороги под мостами.

Если вода прибывает, безопаснее подняться выше: зайти в здание, перейти на возвышенность или на верхние этажи. Не стоит ждать, пока вода поднимется до критического уровня: при сильном потоке выбраться из низины может быть сложно.

Также не пытайтесь проехать подтопленный участок на машине. Во время сильного ливня не стоит пытаться проехать глубокую лужу или подтопленный участок дороги. Вода может скрывать яму, открытый люк, бордюр или сильное течение. Кроме того, автомобиль может заглохнуть, и тогда водитель и пассажиры окажутся заблокированы в опасной зоне.

Если дождь застал в машине, лучше без резкого торможения перестроиться вправо, остановиться в безопасном месте, включить аварийные огни и переждать ливень. Если вода начинает быстро прибывать, нужно покинуть автомобиль и перейти на возвышенность или в ближайшее здание.

И всегда помните о страховой защите.

Даже осторожное поведение не исключает риск полностью. Во время летней непогоды можно получить травму из-за падения ветки, поскользнуться на мокрой поверхности, пострадать при граде или попасть в ДТП.

Поэтому к сезонной безопасности стоит относить не только прогноз погоды и аптечку, но и финансовую защиту. Полис страхования жизни и здоровья сможет помочь, например, если травма приведёт к временной нетрудоспособности, госпитализации или дополнительным расходам на восстановление. Перед оформлением важно смотреть, какие риски входят в покрытие и что относится к исключениям.

Страховка не отменяет правил безопасности, но помогает снизить финансовые последствия, если неприятная ситуация все же произошла.

И напоследок: сохраните экстренные номера. В чрезвычайной ситуации нужно звонить 112 или 101. Эти номера стоит сохранить в телефоне и объяснить детям, когда ими пользоваться.