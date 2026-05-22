Диалог необходимо вести со всеми ключевыми игроками в мире, в том числе Россией и Китаем. Такое мнение высказала лидер парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

По ее мнению, смысл дипломатии как раз и заключается в том, чтобы говорить со всеми.

«Когда ты больше ни с кем не разговариваешь, ты в действительности уже не играешь никакой роли», — ответила политик на вопрос, нужно ли возобновить диалог с Россией.

Кроме того, она отметила ослабление влияния Франции на международной арене из-за умения лидера Франции Эммануэля Макрона «ссориться со всем миром».

До этого политик и кандидат в президенты страны в 2027 году Жан-Люк Меланшон призвал «вернуть Россию в европейскую семью». Он подчеркнул, что «русских нужно вернуть на европейскую сторону», а конфликт на Украине необходимо завершить, так как из-за него украинские АЭС могут снова оказаться под угрозой, а вместе с ними — и ближайшие территории.

