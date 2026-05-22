Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Ле Пен призвала к диалогу с Россией и Китаем

Ле Пен считает важным вести диалог с ключевыми игроками, в том числе РФ и КНР
Gonzalo Fuentes/Reuters

Диалог необходимо вести со всеми ключевыми игроками в мире, в том числе Россией и Китаем. Такое мнение высказала лидер парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

По ее мнению, смысл дипломатии как раз и заключается в том, чтобы говорить со всеми.

«Когда ты больше ни с кем не разговариваешь, ты в действительности уже не играешь никакой роли», — ответила политик на вопрос, нужно ли возобновить диалог с Россией.

Кроме того, она отметила ослабление влияния Франции на международной арене из-за умения лидера Франции Эммануэля Макрона «ссориться со всем миром».

До этого политик и кандидат в президенты страны в 2027 году Жан-Люк Меланшон призвал «вернуть Россию в европейскую семью». Он подчеркнул, что «русских нужно вернуть на европейскую сторону», а конфликт на Украине необходимо завершить, так как из-за него украинские АЭС могут снова оказаться под угрозой, а вместе с ними — и ближайшие территории.

Ранее стало известно, как Франция пытается повлиять на позицию России по Украине.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!