В Европе оценили возможность участия Белоруссии в переговорах по Украине

Спикер ЕК Хиппер выступила против посредничества Белоруссии по Украине
Андрей Александров/РИА Новости

Из-за поддержки Белоруссией России нет смысла обсуждать идею участия Минска в качестве посредника на мирных переговорах Москвы и Киева. Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, пишет «Укринформ».

«Когда речь идет о доверии к режиму Лукашенко, то доверия к нему ноль. <…> Даже нет смысла комментировать вопросы их посредничества. Мы стремимся к долговременному и справедливому миру на Украине», — отметила она.

21 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если последний захочет поговорить. Также белорусский лидер подчеркнул, что Минск не собирается участвовать в конфликте на Украине.

После этого Зеленский сказал, что Украина имеет возможности для «превентивной работы» в отношении Белоруссии.

14 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас фактически только США являются посредниками по Украине. При этом Песков подчеркнул, что европейцы не могут исполнять такую роль и не готовы к ней, так как фактически участвуют в конфликте на стороне Киева и являются сторонниками идеи нанести России поражение.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне «по полной программе».

 
