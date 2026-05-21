Война США и Израиля против Ирана
Зеленский после предложения Лукашенко о диалоге пригрозил Белоруссии превентивными мерами

Зеленский: Украина может превентивно работать в отношении Белоруссии
Сергей Бобылев/Стрингер/РИА Новости

Украина имеет возможности для «превентивной работы» в отношении Белоруссии. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в своем Telegram-канале вскоре после предложения белорусского коллеги Александра Лукашенко провести встречу и поговорить.

«У нас есть возможность и превентивно работать в отношении российских территорий — оттуда может исходить угроза, — и в отношении фактического руководства Белоруссии», — написал Зеленский.

В четверг, 21 мая, Лукашенко выразил готовность выслушать Зеленского, если он хочет поговорить. Белорусский президент отметил, что открыт к обсуждению проблемы белорусско-украинских отношений.

Политик добавил, что «почему-то» Белоруссии есть о чем поговорить с «американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами», а с Украиной — не о чем.

До этого, комментируя заявления Зеленского, Лукашенко сказал, что его страна не собирается участвовать в украинском конфликте.

Ранее Лавров назвал Зеленского «новым фюрером Европы».

 
