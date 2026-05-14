В Кремле усомнились в способности ЕС выступать в качестве посредника по Украине

Песков заявил, что сейчас фактически только США являются посредниками по Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Сейчас фактически только США являются посредниками в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Также он отметил, что «это рабочий процесс, рабочий формат».

Представитель Кремля заявил, что европейцы не готовы и не могут выступить посредниками в урегулировании украинского конфликта. По его словам, они фактически участвуют в конфликте на стороне Киева и выступают сторонниками идеи нанести России сокрушительное поражение.

14 мая директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Российская Федерация продолжает выступать с предложениями о мирном завершении конфликта на Украине. Он напомнил, что еще с начала конфликта в Донбассе в 2014 году президент России Владимир Путин неоднократно делал предложения по мирному, дипломатическому урегулированию эскалации.

9 мая помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры по Украине сейчас находятся на паузе, и неизвестно, когда они возобновятся. До этого он сказал, что Киеву нужно сделать «один серьезный шаг», который позволит приостановить боевые действия и открыть возможность «для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования».

8 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что разрешение украинского кризиса застопорилось, однако Соединенные Штаты готовы сыграть «любую роль» в этом процессе.

Ранее в России рассказали о плане Украины заключить мир и через три года «разорвать сделку».

 
