Лукашенко выразил готовность выслушать Зеленского

Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским, если он хочет поговорить
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, если он хочет поговорить. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Если он (Зеленский — ред.) хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Беларуси — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах», — сказал глава Республики.

Также он отметил, что «почему-то» Белоруссии есть о чем поговорить с «американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами», а с Украиной — не о чем.

До этого Лукашенко, комментируя заявления Зеленского, сказал, что его страна не собирается участвовать в украинском конфликте.

Накануне глава Украины заявил, что Белоруссия готовит ответ на возможное наступление российских войск с территории Белоруссии. Глава государства также отдал поручение МИД страны подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Белоруссии.

Ранее Лавров назвал Зеленского «новым фюрером Европы».

 
