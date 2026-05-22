В Румынии объяснили, почему нет смысла обсуждать вступление Украины в НАТО

Минобороны Румынии: вступление Украины в НАТО не будут обсуждать до конца боев

Государственный секретарь минобороны Румынии Сорин-Дан Молдован считает преждевременным обсуждать присоединение Украины к НАТО, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия. Такое мнение он высказал европейскому изданию Politico.

«Мы не можем говорить об этом, так как на Украине сейчас идут боевые действия», — сказал Молдован, комментируя перспективы членства Киева в альянсе.

Румынский лидер Никушор Дан скептически оценивает шансы на скорое завершение украинского конфликта. Несмотря на поддержку Киева, недавно он не приехал встречать президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Бухареста.

Румыния является полноправным членом НАТО, в марте там проходили масштабные учения альянса, а в прошлом году на ее территории решили открыть новый логистический хаб для переправки военной помощи блока Украине.

Ранее Дан отверг возможность отправки румынских войск на Украину.