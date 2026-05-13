Президент Румынии не заметил стремления России к миру на Украине

Румыния не видит «какого-либо стремления» России к заключения мирного соглашения с Украиной. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан во время пресс-конференции в Бухаресте, сообщает «Укринформ».

По его словам, Россия сейчас «продолжает» вести боевые действия, «хотя объявила и задекларировала», что хочет завершить конфликт.

«Все российские военные стратегии не демонстрируют стремления к миру на европейском континенте, и мы реагируем на это как в двустороннем сотрудничестве, так и в рамках НАТО или Евросоюза. Я могу еще добавить к этому гибридную войну, которую переживает каждый из нас. Мы видим, что это продолжается, и не наблюдаем признаков какого-либо стремления к миру», — подчеркнул Дан.

При этом на совместной с Даном пресс-конференции президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что мирное завершение конфликта на Украине «начинает быть в интересах России».

9 мая президент России Владимир Путин заявил о приближении конфликта на Украине к своему завершению. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что для окончания конфликта необходимо, чтобы президент Украины Владимир Зеленский «взял на себя ответственность» и принял необходимые решения. 13 мая Песков уточнил, что для остановки боевых действий нужно, чтобы Зеленский приказал вывести ВСУ из российских регионов.

12 мая президент США Дональд Трамп также заявил, что конфликт на Украине скоро будет урегулирован.

Ранее власти Румынии проигнорировали прилет Зеленского в Бухарест.